В Днепропетровске почти 12 тысяч человек хотят нести службу в патрульной полиции

В Днепропетровске почти 12 тыс. кандидатов подали заявки на службу в патрульной полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, первый этап набора в патрульную службу проходил с 27 июля по 14 августа.

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Согласно сообщению, всего было подано 11,8 тысячи заявок - 69,5% от мужчин, 30,5% - от женщин.

«Анкеты часто дублировались. Человек сначала регистрировался он-лайн, а потом еще раз оставлял заявку в Центре набора в патрульную службу при Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Мы выявляли такие повторы и удаляли дубль», - сообщают в пресс-службе со ссылкой на координатора набора в патрульную службу Днепропетровска Романа Кацубу.

Также, среди желающих были и те, кто не подходил по возрастному критерию - моложе 21 года и старше 35.

По данным ОГА, 8276 кандидатов успешно прошли проверку и допущены в второй тур, который начнется на этой неделе.

Каждому кандидату лично позвонят, чтобы пригласить на тестирование общего уровня знаний.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции». Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

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Новая полиция уже начала работать в Киеве.

Планируется, что в Днепропетровске патрульные полицейские экипажи начнут работать в ноябре. В городе будут работать 1100 сотрудников, 100 экипажей, которые будут патрулировать город круглосуточно.

После Днепропетровска полицейские подразделения появятся во Львове, Харькове, Одессе, Николаеве, Хмельницком, Луцке и в Закарпатской области.