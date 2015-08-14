В Киеве автомобиль патрульной полиции попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)

Об этом в Twitter сообщил полицейский Алексей Савкин.

По его словам, авария произошла возле базы патрульных.

"Девочка на заднем сидении потеряла сознание", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сотрудники патрульной полиции Киева начали работу 4 июля. ДТП с участием новой полиции - не первый случай.

В целом в столичной патрульной полиции служит 2 тыс. лиц.

22 июля заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе призвала граждан сообщать о любых нарушениях в работе полицейских.

Згуладзе отметила, что положительные отзывы киевлян о работе патрульной полиции являются очень важными для самих полицейских, но одновременно призвала граждан реагировать в случае выявления нарушений в работе полицейских.