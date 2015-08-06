Сенцов на суде: сотрудники ФСБ душили меня пакетами и избивали дубинками, требуя дать "правильные" показания

В начале выступления он заявил, что не считает этот суд легитимным. "Я гражданин Украины, который был незаконно захвачен сотрудниками ваших спецслужб", - сказал Олег Сенцов, передает "Украинская правда".

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Олег Сенцов также рассказал, что принимал участие в событиях на Майдане в Киеве, а после оккупации Россией Крыма вернулся туда. "Я был на Майдане, и это главный поступок в моей жизни. Мы выступали против преступника-президента", - сказал он.

Украиснкий режиссер заявил, что занимался в Крыму волонтерской деятельностью. "После того, как ваша страна начала оккупировать мою Родину, мы продолжили волонтерскую работу. Но я никогда не призывал к насилию. Я занимался помощью журналистам, которые освещали события в Крыму, помогал переводчиками, организовывал брифинги", - сказал Олег Сенцов.

Он сообщил суду, что из всех выступавших в суде по этому делу знаком только с Геннадием Афанасьевым и с Александром Кольченко, но знал его раньше по позывному Тундра, а его фамилию узнал только в суде. "Я знаю только Гену Афанасьева и Сашу Кольченко. Остальных не знаю. Я понимаю, что мои пояснения не повлияют на приговор", - сказал режиссер.

Он подчеркнул, что они поддерживали заблокированные российским спецназом украинские военные части.

В своем выступлении Олег Сенцов подробно рассказал о своем задержании и допросе: "Меня кинули в микроавтобус, с мешком на голове привезли в здание бывшего СБУ на Ивано Франко. Начался очень жесткий допрос, меня спрашивали, кого я знаю из активистов, кто собирался взрывать памятники. Меня начали избивать ногами, руками, дубинками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали применять удушение. Меня душили пакетами. Душили 4 раза.

Я много раз видел это в кино, и не понимал, как люди на этом ломаются. Но это очень страшно, ваша честь. Они угрожали изнасиловать меня дубинкой, вывезти в лес и там закопать. Часа через четыре они утомились, и повезли меня на обыск. Только там я узнал, что это - сотрудники ФСБ. Они там ожидали увидеть террористов и оружие, а нашли только моего ребенка - он присутствовал при обыске, о чем в протоколе не говорится. Найденные деньги - это деньги моей кинокомпании для съемок фильма "Носорог".

По словам Сенцова, российские спецслужбы предложили ему дать показания против руководства Майдана. "Мне предложили дать показания на руководство Майдана и получить 7 лет, либо стать руководителем и получить 20", - сказал он.

"Через 3 дня уже нашли оружие, потому что какая террористическая группа без оружия… Через полгода ФСБ удивительным образом обнаружила на моем ноуте 2 файла об изготовлении взрывчатых веществ", - сказал он.

"Сказал все, что хотел, дальше в этом концерте участвовать не буду. Делайте, что хотите, я буду тихонечко сидеть, на вопросы не отвечу", - заявил Олег Сенцов.