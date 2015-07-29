В Ростове в деле Сенцова допрашивают ключевого свидетеля-"провокатора ФСБ"

Как сообщает Радио Свобода, в суде проводят допрос свидетеля Александра Пирогова.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе характеризовал Пирогова как «провокатора ФСБ».

«Пирогов в этом деле ключевая фигура. По мнению следствия, Пирогов должен был изготовить бомбу для взрыва памятника Ленину в Симферополе», - сообщает Радио Свобода.

Предварительное заседание по делу Сенцова и Кольченко прошло в Северо-Кавказском окружном военном суде в понедельник, 27 июля. Стороны допросили свидетелей обвинения – пожарных и охранников, которые якобы видели последствия инкриминируемых подсудимым поджогов в симферопольских офисах партии «Единая Россия» и организации «Русская община Крыма».

Читайте такжеСудебное заседание по делу Сенцова и Кольченко закрыто

Сенцова и Кольченко арестовали в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». По версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач. Кольченко грозит минимум 10 лет лишения свободы, а Сенцову – 20. Оба вину отрицают со дня их задержания.

Ряд российских и зарубежных деятелей искусства и правозащитников неоднократно высказывались в защиту и поддержку Сенцова и считают обвинения, выдвинутые против него, надуманными и политически мотивированными. На поддержку Кольченко проходят акции по всему миру.