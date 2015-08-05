ГПУ пожаловалась на Найема, который игнорирует повестки на допросы по делу о стрельбе в Мукачево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламентской ВСК по расследованию конфликта в Мукачево заявил заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.

По его словам, “Генпрокуратура дважды направляла ему (Найему) повестки, но, к сожалению, он ни разу на них не отреагировал”.

По мнению Столярчука, Найем может иметь ценную информацию по поводу конфликта, который произошел в Мукачево.

Также Столярчук отметил, что, по его убеждению, инициаторами конфликта являются именно представители “Правого сектора”.

Столярчук сказал, что по имеющейся информации, аналогичные преступления представители этой организации совершали в Закарпатском регионе в прошлом году.

Представитель ГПУ напомнил, что в настоящее время задержаны и арестованы четверо представителей “Правого сектора”, двое в розыске, один найден убитым.

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Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла перестрелка между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаил Ланьо. По версии представителей ПС, Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибли, по меньшей мере, двое. 20 июля в больнице скончался мужчина, который был ранен во время стрельбы.

Президент Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

Ранее было открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.