Прокуратура сообщила о подозрении еще двум бойцам "Правого сектора" и объявила их в розыск

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, сообщения о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации и участие в ней) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели человека) Уголовного кодекса Украины направлены в предусмотренный уголовным процессуальным законодательством способом на адреса указанных лиц.

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В связи с неустановлением фактического местонахождения подозреваемых ГПУ будет решать вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и обращении в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на их задержание с целью повода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

На сегодняшний день о подозрении сообщено уже шести бойцам ДУК ВПД «Правый сектор» в совершении особо тяжких преступлений. Четырем из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.