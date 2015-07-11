МВД: В Мукачево выстрелами из гранатомета уничтожены два милицейских авто (видео)

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Применив гранатометы, бандиты уничтожили два милицейских авто", - сказано в сообщении главы МВД.

Читайте такжеБандиты в Мукачево окружены, им предложено сдаться - Аваков

Как сообщал УНИАН, в Мукачево произошла перестрелка, в ходе которой убиты трое злоумышленников, ранения получили правоохранители и гражданские.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам задержать злоумышленников, которые устроили стрельбу в Мукачево Закарпатской области.