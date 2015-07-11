МВД: В Мукачево выстрелами из гранатомета уничтожены два милицейских авто (видео)
18:03, 11 июля 2015Общество
17040 0обновлено
В Мукачево злоумышленники выстрелами из гранатомета уничтожили два милицейских авто.
Фото из группы ВК "mukachevonet"
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Применив гранатометы, бандиты уничтожили два милицейских авто", - сказано в сообщении главы МВД.
Читайте такжеБандиты в Мукачево окружены, им предложено сдаться - Аваков
Как сообщал УНИАН, в Мукачево произошла перестрелка, в ходе которой убиты трое злоумышленников, ранения получили правоохранители и гражданские.
Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам задержать злоумышленников, которые устроили стрельбу в Мукачево Закарпатской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter