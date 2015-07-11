Порошенко поручил правоохранителям задержать злоумышленников, которые устроили стрельбу в Мукачево

Об этом Порошенко написал в Твиттере. "Поручил правоохранительным органам разоружить и задержать преступников, которые устроили стрельбу и убили мирных жителей Мукачево", - сообщил он.

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Поручил правоохранительным органам разоружить и задержать преступников, которые устроили стрельбу и убили мирных жителей Мукачево. — Петр Порошенко (@poroshenko) July 11, 2015

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, президент поручил дать отпор проявлениям бандитизма.

"Государство должно дать решительный отпор всем проявлениям бандитизма, где бы они ни случились – сказал президент", - отметил Цеголко.

Президент Петро Порошенко доручив правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стрілянину і вбил... Posted by Святослав Цеголко on 11 Июль 2015 г.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили 8 человек.