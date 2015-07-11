Порошенко поручил правоохранителям задержать злоумышленников, которые устроили стрельбу в Мукачево

17:04, 11 июля 2015
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам задержать злоумышленников, которые устроили стрельбу в Мукачево Закарпатской области.

Фото з групи ВК

Об этом Порошенко написал в Твиттере. "Поручил правоохранительным органам разоружить и задержать преступников, которые устроили стрельбу и убили мирных жителей Мукачево", - сообщил он.

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Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, президент поручил дать отпор проявлениям бандитизма.

"Государство должно дать решительный отпор всем проявлениям бандитизма, где бы они ни случились – сказал президент", - отметил Цеголко.

Президент Петро Порошенко доручив правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стрілянину і вбил...

Posted by Святослав Цеголко on 11 Июль 2015 г.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили 8 человек.

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