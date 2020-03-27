Домой из Канады летят еще 274 эвакуированных украинца

Лайнер рейса PS 1242 вылетел в Украину в четверг вечером.

Домой в Украину вылетели 274 эвакуированных из Канады украинца.

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Об этом сообщило посольство Украины в Канаде в соцсети. "Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев", - говорится в сообщении.

Лайнер рейса PS 1242 отправился в Украину в четверг вечером.

В дипведомстве напомнили пассажирам о необходимости самоизоляции на родине в течение 14 дней после путешествия.

В среду, 25 марта, в Канаде резко возросло число подтвержденных случаев заражения Covid-19. По состоянию на вечер в тот день было обнаружено 3 385 инфицированных Covid-19, хотя еще утром их было всего 1 959.