В Хмельницком на остановках общественного транспорта бесплатно раздавали медицинские маски (фото)

Начиная со вторника, волонтеры распространили среди населения более 2 тыс. медицинских масок.

Сегодня в Хмельницком на остановках общественного транспорта волонтеры “Ордена рыцарей Колумба” бесплатно раздавали медицинские маски, которые закупил городской совет.

Как сообщает корреспондент УНИАН, они подходили к горожанам и каждому из них предлагали взять маску. Также маски распространяли среди водителей маршрутных такси.

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“Именно распространение масок не является самоцелью. Наша главная задача – это проинформировать жителей города, как защитить и уберечь себя от опасной болезни – коронавирус COVID-19”, - отметил УНИАН руководитель “Ордена рыцари Колумба” при католическом храме Хмельницкого Вячеслав Майдан.

По его словам, начиная со вторника, волонтеры распространили среди населения более 2 тыс. медицинских масок.