В Минветеранов обещают по 100 тысяч гривень помощи экс-пленникам "ЛДНР" уже на следующей неделе
Освобожденные в рамках обмена 29 декабря 2019 года украинцы со следующего понедельника начнут получать по 100 тыс. грн материальной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
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«Освобожденные пленные получат по 100 тыс. гривен материальной помощи уже в течение недели», - говорится в сообщении
Отмечается, что два месяца Минветеранов почти ежедневно работает с освобожденными пленными.
«Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны 2 представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии как ее полноправные члены, в четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.