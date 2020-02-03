Сегодня стартует регистрация на ВНО-2020 (видео)

Зарегистрироваться на тестирование можно до 24 марта.

Сегодня, 3 февраля, начинается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Продлится регистрация до 24 марта. Сделать все можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Там же содержится подробная информация о самой процедуре.

Предлагаемых к сдаче предметов – одиннадцать. Обязательными являются украинский язык и литература, а также история Украины или математика (на выбор). А уже со следующего года математику придется сдавать всем без исключения участникам тестирования. И именно из математических тестов начнется нынешнее ВНО, которое стартует 21 мая.

Как сообщал УНИАН, с 3 до 24 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования продолжалась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.