В Украине началась регистрация на пробное ВНО

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету.

Сегодня, 3 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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«Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 3 до 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», - говорится в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Отмечается, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету.