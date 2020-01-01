В Украине сегодня отмечают день рождения Бандеры

Российское телевидение уже много лет пугает зрителей «бандеровцами», превратив его имя на политический мем.

Сегодня в Украине отмечается день рождения одной из самых обсуждаемых фигур украинской истории - главы ОУН Степана Бандеры. С его рождения исполняется 111 лет.

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Патриоты считают Бандеру борцом за независимость Украины и противником любых иностранных оккупантов, в то время как российская пропаганда пытается представить Бандеру как коллаборанта и соратника нацистов. Российское телевидение уже много лет пугает зрителей «бандеровцами», превратив его в политический мэм.

Степан Бандера как реальная историческая фигура вел свою деятельность в крайне непростых реалиях иностранной оккупации Украины соседними государствами, а впоследствии и Второй мировой войны. Факты его биографии часто становятся предметом различных мифов и манипуляций в угоду политическому моменту.

Впрочем, трудно отрицать, что после начала российской агрессии против Украины Бандера превратился для значительной части украинцев в символ национального сопротивления.

Степан Бандера – биография

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив (современная Ивано-Франковская область), в семье греко-католического священника. На то время время Прикарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. Отец Бандеры был активным участником политической жизни региона, в частности - был послом в парламент ЗУНР - УНР в Станиславе.

В сентябре 1928 года год после окончания гимназии Бандера перебирается во Львов и записался в агрономический отдел Высокой Политехнической Школы, где учился до 1933 года.

В студенческие годы юноша активно включается в украинские национальные инициативы и впадает в немилость у польской власти, которая в то время фактически проводила по отношению к украинскому населению дискриминационную политику. Перед дипломным экзаменом его арестовали.

В 1929 году Степан Бандера вступил в Организацию украинских националистов (ОУН) и занимал в ней различные должности, а в 1933 году его официально утвердили краевым проводником ОУН на западно-украинских землях.

Под руководством Бандеры ОУН начинает действовать гораздо радикальнее и организует несколько политических убийств, которые получили широкий резонанс. В частности - убийство школьного куратора Гадомского, ответственного за полонизацию украинского образования; убийство секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова, как ответ на Голодомор; убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, под началом которого Варшава провела жестокие акции «пацификации» украинского населения.

В 1936 году Бандеру приговорили к пожизненному заключению, но с падением Польши в войне с Германией в 1939 году он вышел на свободу.

На свободе Бандера разрабатывает план построения сети ОУН на всей территории Украины, однако в этот же период в рядах ОУН происходит раскол, причинами которого стали разногласия между активистами ОУН в Галичине, и членами организации, жившими за рубежом.

Фактически под руководством Бандеры часть ОУН отделяется. Членов нового крыла ОУН стали называть «бандеровцами» (ОУН (б)), членов «старого» крыла - «мельниковцами» или ОУН (м).

ОУН рассчитывала использовать война между гитлеровской Германией и СССР для создания украинского государства. 30 июня 1941 Бандера и Провод ОУН провозглашают во Львове восстановление на западноукраинских землях украинской государственности.

Германия украинское государство не признала, Бандеру арестовали и после отказа отменить соответствующий акт бросили в концлагерь Заксенхаузен. Новосозданные украинские подразделения УПА в это время переходят к вооруженной борьбе против немецкой оккупации. Не редкостью были также их столкновения с польскими и советскими партизанами.

В 1944 году Бандеру освободили из заключения, после чего он возвращается к деятельности в ОУН. Организация продолжала активную деятельность даже после окончания Второй мировой войны.

Последние годы своей жизни Бандера провел в Мюнхене. В 1959 году был убит советским агентом Богданом Сташинским.

Бандера и УПА

Несмотря на распространенный миф, Степан Бандера никогда лично не возглавлял УПА. Украинский институт национальной памяти объясняет, что Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (революционную, ОУН (б)) и Зарубежные части ОУН в 1946 -1959 годах.

Украинской повстанческой армией непосредственно командовали Василий Ивахив, Дмитрий Клячкивский, Роман Шухевич и Василий Кук.

Историки отмечают, что УПА начала формироваться только в 1942 году, когда Бандера находился в немецком концлагере. Поэтому он физически не мог управлять так называемыми «бандеровцами» в годы Второй мировой войны.

Факельное шествие

Современные правые и патриоты в день рождения Бандеры, 1 января, проводят традиционное факельное шествие. В этом году всех желающих приглашают принять участие в столичном Марше чести, достоинства и свободы. Шествие начнется в шесть вечера, сбор участников - в парке Тараса Шевченко,