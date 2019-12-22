25 декабря празднуется Рождество у западных христиан  / REUTERS

Календарь событий: Рождество у западных христиан, истории парового автомобиля и парашюта, первый полет «Руслана», Вестминстерское аббатство, самые страшные землетрясения и изобретатели транзистора

Нана Черная
08:00, 22 декабря 2019
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Актуально

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

25 декабря празднуется Рождество у западных христиан  / REUTERS

23 декабря

Последняя неделя уходящего года не насыщена международными официальными праздниками. Тем не менее, есть масса значимых памятных дат. Так, 23 декабря 1876 года была принята первая конституция Османской империи.

В 1900 году Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.

В 1913 году была основана Федеральная резервная система США из ряда крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в ФРС, имеют право осуществлять эмиссию доллара.

23 декабря 1947 года считается Днем изобретения транзистора.

Первый транзистор создали американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs. Это произошло 16 декабря 1947 года, а спустя неделю - 23 декабря - состоялось официальное представление изобретения. В 1956 году ученые были награждены Нобелевской премией по физике «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». Джон Бардин вскоре был удостоен Нобелевской премии во второй раз за создание теории сверхпроводимости. Позднее транзисторы заменили вакуумные лампы в большинстве электронных устройств, свершив революцию в создании интегральных схем и компьютеров. Название для нового устройства придумал Джон Пирс. Первоначально название «транзистор» относилось к резисторам, управляемым напряжением.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День снежных ангелов и День человеческого света.

Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Александр, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория и Анатолия.

В 1865 году был основан Ку-клукс-клан / REUTERS

24 декабря

Во вторник в Украине - День работников архивных учреждений. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 24 декабря - Сочельник у западных христиан, - день накануне Рождества Христова. Название свое Сочельник получил неслучайно, а благодаря основному блюду, которое подают в этот вечер к столу, - сочиву. Наподобие кутьи сочиво готовится из круп и злаковых, обычно приправленных медом или сухофруктами. Католики, протестанты и другие христиане западного обряда в этот день собираются в семейном кругу, украшают елку и устанавливают ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая является одним из главных символов Рождества. Яслями в старину назывались кормушки для скота. Именно в такую кормушку, застелив ее соломой, и положила Мария своего новорожденного сына Иисуса.

24 декабря 1777 года капитан Джеймс Кук и его корабли «Резольюшн» и «Дискавери» открыли остров, который 2 января Кук назвал островом Рождества.

24 декабря 1801 года в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Он был рассчитан на восемь пассажиров и приводился в движение паровой машиной с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. В 1829 году паровики стали самым быстрым транспортом для пассажиров - скорость вместительных омнибусов достигала 24 км/ч. В 1834 году паровой омнибус Мачерони и Сквайра показал рекордную для тех лет надежность - 2740 км без какого-либо ремонта. Серьезной преградой развитию паромобилей стали лошади, которые пугались при виде грохочущего и извергающего пары экипажа и становились неуправляемыми. На паровики ополчились процветавшие тогда конные компании и владельцы дорог (не каждая мостовая выдерживала паровой экипаж с тяжелым котлом). В результате в 1865 году был принят так называемый «Закон о красном флаге», согласно которому перед каждым самоходным экипажем не ближе 55 метров должен был идти человек, предупреждавший о возможной опасности. Тем не менее, претерпевшие многочисленные усовершенствования паромобили применялись вплоть до 1910-х годов и оказывали серьезную конкуренцию автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

В этот день в 1865 году был основан Ку-клукс-клан. После поражения в Гражданской войне 1861-1865 годов в США несколько ветеранов-конфедератов создали эту тайную расистскую террористическую организацию, чтобы бороться с негритянским движением и прогрессивными организациями. Куклуксклановцы придумали себе специальную униформу: белые балахоны с прорезями для глаз для устрашения непокорных негров и невозможности идентификации членов организации федеральными властями. В 1870-х годах из-за совершаемых с особой жестокостью казней непокорных, организация была формально распущена. Однако она не прекращала своего существования и была возрождена в 1915 году в Атланте. Теперь уже куклуксклановцы преследовали не только негров, но и католиков, евреев, а также всех иммигрантов и иностранцев. Число членов Ку-клукс-клана в 1920-е годы превышало 4 млн человек! Они устраивали марши, парады, ночные шествия с горящими крестами. В годы Великой депрессии и войны Ку-клукс-клан фактически прекратил свое существование. Но в 1960-е годы организация вновь возродилась, когда террору подвергались активисты борьбы за гражданские права. 13 октября 1999 года городской совет Чарлстона (штат Южная Каролина) проголосовал за то, чтобы признать Ку-клукс-клан террористической организацией. В принятой резолюции также осуждаются любые другие группировки, которые «сеют ненависть к другим людям, расам, религиям, культуре или образу жизни». В настоящее время Ку-клукс-клан не образует единой организации, к нему относят себя небольшие группы активистов, сосредоточенные почти исключительно в южных штатах США, но также приверженцы его действуют и в других странах.

24 декабря 1982 года в Киеве совершил свой первый опытный полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», созданный ОКБ Антонова. Высота самолета составляет 21,1 м, размах крыльев - 73,3 м, максимальная взлетная масса - 392 тонны, грузоподъемность - 120 тонн, дальность полета - 16 000 км. В 1990 году «Руслан» осуществил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 часа 16 минут и установив 7 мировых авиационных рекордов. Гражданский вариант самолета может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки больших грузов на дальние расстояния. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года. Серийно производился Ульяновским авиационным промышленным комплексом «АВИАСТАР» в 1984–2004 годах и Киевским авиазаводом «АВИАНТ» в 1982–2003 годах. В 2004 году производство самолетов Ан-124 было остановлено.

Неофициальный праздник - День путешествий по витринам.

Именины у Емельяна, Николая, Ивана, Луки, Леонтия, Терентия и Петра.

День Рождения Иисуса Христа является одним из главных христианских праздников / REUTERS

25 декабря

В среду - Рождество у западных христиан. День Рождения Иисуса Христа является одним из главных христианских праздников. Кстати, 25 декабря Рождество празднуют не только западные, но и целый ряд православных церквей мира, принявших в начале 20-х годов 20 века Новоюлианский календарь (до 2800 года он будет совпадать с Григорианским). За долгие века сформировалось множество традиций празднования Рожденства – украшенные елки, вертепы, богослужения и застолья. Но в той или иной стране к общепринятым правилам добавляются и местные обычаи, придающие этому празднику национальные черты и самобытность.

В 1989 году 25 декабря был расстрелян вместе с женой Николай Чаушеску, правитель Румынии с 1965 года по 1989 год.

В 2010 году в этот день начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

Неофициальный праздник - День дарения елочных шаров.

Именины у Александра и Спиридона.

26 декабря 1783 года состоялась презентация парашюта / ngu.gov.ua

26 декабря

В четверг - День подарков. Он отмечается в Великобритании и ряде стран Британского содружества - Австралии, Новой Зеландии, Канаде - на следующий день после Рождества. В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в магазинах. Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. В этот день с давних времен было принято дарить деньги и подарки бедным. Подарки дарили в коробках, отсюда и название - Boxing Day (англ. box - коробка). В прошлом веке Boxing Day стал официальным праздником. Комбинация двух праздников - Рождества и Дня подарков - еще больше укрепила традицию собираться семьями на Рождество. А в Австралии День подарков стал еще и значимым спортивным днем. В Мельбурне проходит тестовый матч на главном крикетном поле, в Сиднее начинается ежегодная гонка на яхтах Sydney to Hobart Yacht Race, которую называют иконой австралийских летних видов спорта, она соперничает по популярности с такими громкими для страны событиями, как Кубок Дэвиса (теннис) и Кубок Мельбурна (скачки). Кстати, у католиков есть праздник-аналог Дню подарков, который отмечается также 26 декабря, - День Святого Стефана. Он имеет схожие традиции, поэтому эти праздники нередко путают.

26 декабря 1783 года состоялась презентация парашюта. История следующая: в 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман усовершенствовал известный уже более ста лет парашют Фауста Верначио, сделав его не только более надежным, но и более красивым. Парашют Ленормана представлял собой жесткий конусообразный купол, сшитый из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеенный изнутри бумагой, со спускающимися от периметра стропами, которые крепились к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. 26 декабря 1783 года Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже. Прыжок удался. Ободренный успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории в Мольпелье. А первый в истории полет с парашютом совершил соотечественник Ленормана, воздухоплаватель Бланшар. 3 июня 1785 года он поднялся с Марсова поля в Париже на воздушном шаре и сбросил с него на парашюте собаку. Пес невредимым опустился на землю. Начало применения парашюта для спасения человеческой жизни положил французский воздухоплаватель Гарнерен. 22 октября 1797 года он поднялся на воздушном шаре в парке Монсо. Достигнув высоты 700 метров, он обрезал веревку, соединяющую его парашют и корзину с аэростатом. Аэростат разорвался, и парашют, под которым висел Гарнерен, стал быстро опускаться. Опустившись в поле, Гарнерен сел на лошадь и вернулся в парк Монсо, где был встречен ликующей публикой. На своем примитивном парашюте Гарнерен прыгал еще несколько раз, затем обучил этому искусству своих близких. К примеру, его племянница Елизавета Гарнерен совершила около 40 парашютных прыжков, и стала первой в мире парашютисткой.

В 1898 году французские химики Пьер и Мария Кюри обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды (урановая смолка, добывавшаяся в чешском городе Иоахимсталь), более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри после нескольких лет интенсивной работы выделили два сильно радиоактивных элемента: полоний и радий. 26 декабря 1898 года во французской Академии наук Кюри сделали первое сообщение об открытии радия. В 1902 Кюри и Андре Дебьерн выделили чистый радий путем электролиза хлорида радия на ртутном катоде и последующей дистилляции в водороде. Выделенный элемент представлял собой изотоп радий-226, продукт распада урана-238. За открытие радия и полония супруги Кюри получили Нобелевскую премию. Получить чистый радий в начале 20 века стоило огромного труда. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку чистого радия. Чтобы получить всего 1 г чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ.

В 1939 году произошло землетрясение в турецком городе Эрзинджан, которое унесло жизни около 39 тысяч человек.

В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

В 2003 году произошло землетрясение в иранском Баме с магнитудой 6,7 балла по шкале Рихтера, погибли десятки тысяч человек.

В 2004 году произошло землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в современной истории.

Неофициальные праздники – День глубокого снега, День охоты на сны и Международный день крупье.

Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая и Ивана.

27 декабря – День рождения МВФ / REUTERS

27 декабря

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 27 декабря 1938 года президент Рузвельт объявил о старте Программы обучения гражданских пилотов и формирования Гражданского аэропатруля - вспомогательной гражданской организации ВВС США.

27 декабря – День рождения МВФ. Само решение о создании Международного валютного фонда (IMF) было принято 22 июля 1944 года на Бреттонвудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Для этого была разработана основа соглашения (Хартия МВФ), окончательный вариант которого был подписан первыми 29 государствами 27 декабря 1945 года. Эта дата сегодня и считается официальным днем создания МВФ. Основные задачи Фонда – содействовать международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере; способствовать стабильности валютных курсов и регулировать нормы и правила в валютной сфере; содействовать созданию многосторонней системы расчетов и устранению валютных ограничений; помогать своим членам устранять диспропорции платежного баланса за счет временного предоставления финансовых средств. МВФ имеет полномочия на создание и предоставление своим членам международных финансовых резервов в форме «Специальных прав заимствования (СПЗ)». Финансовые ресурсы Фонда формируются главным образом за счет «квот» его 189 государств-членов, общая сумма которых в настоящее время составляет 212,7 млрд СПЗ, или около 293 млрд долларов. Квоты определяются по формуле, исходя из относительных размеров экономик государств-членов. Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов членам, испытывающим трудности с платежным балансом. Члены, заимствующие средства у Фонда, в свою очередь, соглашаются осуществлять политические реформы в целях устранения причин, вызвавших такие затруднения. Размеры заимствований у МВФ ограничиваются пропорционально квотам. Фонд также предоставляет помощь на льготных условиях странам-членам с низким уровнем доходов. Руководящий орган Фонда – Совет управляющих, в котором представлены все страны-члены. Он собирается ежегодно. Повседневной работой руководит Исполнительный совет в составе 24 членов. Международный валютно-финансовый комитет, 24 члена которого входят в Совет управляющих, консультирует Совет по вопросам, входящим в его компетенцию. В штате МВФ около 2500 сотрудников из 133 стран, возглавляемых директором-распорядителем, который избирается Исполнительным советом.

В 1978 году в Испании вступила в силу новая Конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.

В 2004 году был зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

Неофициальные праздники - День соблазнения, День шиворот-навыворот, День «Сходи в зоопарк» и День вырезания снежинки из бумаги.

Именины у Фирса, Филимона, Ариана и Николая.

В субботу - Международный день кино / фото УНИАН

28 декабря

В субботу - Международный день кино. Дата выбрана неслучайно: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устроили в Париже первый в истории киносеанс, но в узком кругу друзей. Они продемонстрировали коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер». Но днем рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Демонстрация кино вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их… С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. По всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: Каннский кинофестиваль, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар» и другие.

28 декабря 1065 года было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена. Аббатство открылось в феврале 1066 года. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов. Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся англичане: короли, литераторы, ученые, музыканты. Среди них – Елизавета I (1533–1603), Георг Фридрих Гендель (1685–1759), Исаак Ньютон (1643–1727) и Чарльз Дарвин (1809–1882). Здесь же находится могила Неизвестного Воина как символ памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны. В Уголке Поэтов покоится прах Джефри Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов. Рядом с ними погребен прославленный актер Дейвид Гаррик. Кроме этого, здесь находится множество памятников: Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Томасу Элиоту и другим. Среди поздних мемориальных досок можно найти таблички, посвящённые поэту Дилану Томасу и Лоренсу Оливье. Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В 1869 году в Огайо Уильямом Семплом была запатентована первая жевательная резинка.

В 1895 году немецкий физик В.Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

В 1908 году произошло землетрясение на Сицилии. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города. Также серьезно пострадали город Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения. Примечательно, что землетрясение не принадлежало к числу сильнейших. Трагедия Мессины была в том, что подземный толчок произошел непосредственно под городом.

Неофициальные праздники - День продолжения банкета и День поиска северного оленя.

Именины у Павла, Василия и Степана.

29 декабря

В воскресенье - Международный день виолончели, или День виолончелиста. Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (1876-1973). Казальс, также известный как Пау Касальс, считается одним из лучших виолончелистов всех времен и первым популяризатором виолончели как сольного инструмента. Уже к четырем годам он под руководством отца начал играть на скрипке, фортепиано и флейте. Виолончель он освоил во время учебы в музыкальной школе Барселоны. Помимо концертной деятельности Казальс организовал первый в Барселоне симфонический оркестр и дирижировал им до 1936 года, Рабочее музыкальное общество, которым руководил в 1924-1936 годах, музыкальный журнал и воскресные концерты для рабочих в Каталонии. После Гражданской войны (1936-1939) в Испании, во время которой он активно помогал республиканцам, музыкант эмигрировал из страны. С 1956 года он жил в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), где основал симфонический оркестр и консерваторию. А также выступал одним из организаторов фестивалей в Праде и Сан-Хуане. Один из крупнейших исполнителей-виолончелистов 20 века Казальс не создал школы в общепринятом смысле этого слова, однако его вклад, как в исполнительскую практику, так и в мировую музыкальную культуру в целом, неоценим. Вручая в 1945 году музыканту Орден Почетного легиона, премьер-министр Франции Ж.Бидо сказал: «Вы – один из голосов мировой совести». В 1958 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира, награжден Медалью за свободу (США, 1963), Большим крестом Ордена «За заслуги» (Франция, 1971) и другими наградами. В Сан-Хуане проводится Фестиваль Казальса и расположен его музей. С 1957 в различных странах проводятся международные конкурсы имени Казальса.

В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии.

В 1995 году был открыт Днепровский метрополитен, первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

Неофициальный праздник - День «Еще столько всего надо сделать!».

Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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