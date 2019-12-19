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В Запорожье появилась улица в честь Папы Римского Иоанна Павла II

10:47, 19 декабря 2019
Общество
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В Запорожье часть улицы назвали в честь Иоанна Павла II / Фото: УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вечером 18 декабря приняли депутаты Запорожского городского совета.

Так, с инициативой назвать в Запорожье улицу в честь Папы Римского выступило общество польской культуры имени Святого Иоанна-Павла II. После проведения общественных слушаний и обсуждений с жителями города, проект решения о переименовании части улицы Заводской был вынесен на рассмотрение сессии Запорожского горсовета.

Во время обсуждения данного вопроса депутаты горсовета заявили, что у Запорожья пока нет ни единого города-побратима в Польше, а принятие такого решения позволит сблизиться с соседом.

«Рекомендую проголосовать «за», а также сообщить о результатах голосования в польское посольство. У Запорожья пока нет ни одного города-побратима в Польше», - заявил депутат Вячеслав Зайцев.

Депутаты поддержали данный проект решения.

Отныне часть улицы Заводской от улицы Седова до улицы Лермонтова будет называться улицей Иоанна Павла II.

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Теги: #новости Украины#Папа Римский#новости Запорожьяпогода в Запорожье