В Запорожье появилась улица в честь Папы Римского Иоанна Павла II

Власти Запорожья надеются таким образом сблизить город с Польшей.

В Запорожье часть улицы Заводской переименовали в честь одного из предстоятелей Римско-католической церкви Иоанна Павла II.

Читайте такжеВ Днепре началось строительство масштабного еврейского жилого центра

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вечером 18 декабря приняли депутаты Запорожского городского совета.

Так, с инициативой назвать в Запорожье улицу в честь Папы Римского выступило общество польской культуры имени Святого Иоанна-Павла II. После проведения общественных слушаний и обсуждений с жителями города, проект решения о переименовании части улицы Заводской был вынесен на рассмотрение сессии Запорожского горсовета.

Во время обсуждения данного вопроса депутаты горсовета заявили, что у Запорожья пока нет ни единого города-побратима в Польше, а принятие такого решения позволит сблизиться с соседом.

«Рекомендую проголосовать «за», а также сообщить о результатах голосования в польское посольство. У Запорожья пока нет ни одного города-побратима в Польше», - заявил депутат Вячеслав Зайцев.

Депутаты поддержали данный проект решения.

Отныне часть улицы Заводской от улицы Седова до улицы Лермонтова будет называться улицей Иоанна Павла II.