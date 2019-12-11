В Польше задержали пьяных водителей из Украины, которые хотели подкупить полицию

В минувшие выходные на западе Польши, по меньшей мере, дважды задержали граждан Украины за вождение в нетрезвом состоянии и попытку подкупить полицию.

В Польше были задержаны граждане Украины за вождение в нетрезвом состоянии и попытку подкупить полицию.

Как сообщает Польское радио, первый случай произошел в воскресенье, 8 декабря в Ґожуве-Великопольском.

В полицию поступила информация о пьяном водителе, который собирался выехать из автозаправки. Полицейский патруль выехал на место происшествия и задержал машину для контроля. За рулем находился 35-летний гражданин Украины, в организме которого обнаружили почти 2,5 промилле алкоголя.

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В полиции заявили, что мужчина предложил им взятку, чтобы инцидент "забыли". Когда украинец услышал, что его задержат, он стал агрессивным. Впрочем, правоохранители быстро задержали его и привезли в полицейский отдел.

За попытку дать взятку полиции и вождение в нетрезвом виде украинцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, еще один гражданин Украины был задержан дорожной полицией из города Медзижеч в Любушском воеводстве на западе Польши.

Мужчина ехал за рулем в нетрезвом состоянии и попытался дать польским полицейским взятку, а также угрожал правоохранителям.

Теперь украинцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что Агентство внутренней безопасности Польши задержала украинца Максима С., который, по данным спецслужб, планировал взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы.