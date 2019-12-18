Ставший мишенью мафии эстонский инвестор Вихман требует помощи от президента Украины - эстонские СМИ

Партнер эстонского бизнесмена Марселя Вихмана, который должен был стать крупнейшим инвестором в Затоку, Тонно Вакх обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой защитить инвестора и его адвоката, представителя в Украине Александра Погорелого.

Такую же просьбу он адресовал генеральному прокурору Руслану Рябошапке и главе СБУ Ивану Баканову, пишет эстонское издание Postimees.ee.

В обращении Вахк напомнил о том, что в 2015-м году инвестор начал реализовывать масштабный проект в курортном поселке Затока, но столкнулся с попыткой рейдерства и вымогательства со стороны местной ОПГ. Адвокаты Вихмана ранее сообщали, что представители преступной группировки требовали долю в проекте «Набережная», а также ставили условие оставить за собой «крышевание» летней торговли, которая ежегодно приносит миллионы долларов.

После серии разоблачающих пресс-конференций и обращений в правоохранительные органы на адвоката инвестора, Александра Погорелого, было совершено покушение, предотвращенное Нацполицией.

В качестве заказчика убийства правоохранители назвали секретаря местного поссовета - Вячеслава Бокия. Также его назвали одним из лидеров местной ОПГ.

Помочь в борьбе инвестора против ОПГ обещало топ-руководство страны, а ситуация в Затоке поднималась на каждой встрече руководства Эстонии и Украины. Однако, спустя 3 года, ситуация стала только хуже - никто из представителей ОПГ не осужден, обвиняемый в заказе убийства Бокий вновь руководит Затокой, а инвестор не имеет возможность продолжать проект.

Более того, уже по заявлению Вячеслава Бокия, СБУ возбуждает уголовное дело против адвоката инвестора Александра Погорелого. Сам адвокат называет это дело сфабрикованным, и заявляет о давлении со стороны СБУ по заказу главы поссовета Затоки с целью развала уголовных дел против ОПГ и самого Бокия.

Напомним, в 2017-м году ПАСЕ году приняла резолюцию, осуждающую бездеятельность Украины в борьбе против ОПГ и отсутствии реальной помощи инвестору Марселю Вихману.