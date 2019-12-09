В Ужгороде произошла резня между военными, раненый в больнице
10:29, 09 декабря 2019Общество
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Конфликт возник на территории воинской части.
В Ужгороде военные устроили резню / ГУ Нацполіції
В Ужгороде накануне произошла резня меж двумя военнослужащими - конфликт возник на территории воинской части.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.
В воскресенье вечером правоохранители получили сообщение о госпитализации 52-летнего военного. Выяснилось, что ранение он получил по месту несения службы от 31-летнего контрактника.
По факту полиция открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство. Военного, который нанес ранения, задержали, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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