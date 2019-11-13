В Польше осквернили братскую могилу бойцов УПА - СМИ

Неизвестные закрасили белой и красной краской на украинском военном кладбище в Пикуличах братскую могилу, в которой покоятся солдаты УПА.

Неизвестные злоумышленники осквернили братскую могилу бойцов Украинской повстанческой армии (УПА) на кладбище в селе Пикуличи, которое находится южнее Перемышля, возле польско-украинской границы.

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Как сообщает Польское радио со ссылкой на портал onet.pl, братская могила бойцов УПА была осквернена в конце октября.

На украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР (которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против русских), а также 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирче и Лишней.

Неизвестные закрасили белой и красной краской на украинском военном кладбище в Пикуличах братскую могилу. В частности, закрашены надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные на крестах гербы Украины.

Кроме могилы воинов УПА, так же закрасили еще как минимум одну могилу.

Отмечается, что это не первый акт вандализма и осквернения братской могилы на кладбище в Пикуличах. В мае 2016 года кто-то повесил на него таблицу с надписью: «В этом месте захоронены останки бандеровских бандитов, жестоких палачей, убийц невинных польских женщин и детей».

В предыдущие годы в Польше неоднократно неизвестные оскверняли и уничтожали украинские могилы. Ни в одном случае злоумышленников не задержали.