Сенцов о дне освобождения: я не испытывал никакого волнения, пока не обнялся с дочкой

Олег Сенцов отметил, что накануне обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами был абсолютно спокоен и не испытывал никакого волнения.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов назвал день своего освобождения одним из немногих дней, ради которых стоит жить.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов сказал на совместной с освобождённым общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

Сенцов отметил, что накануне обмена удерживаемыми лицами был абсолютно спокоен и не испытывал никакого волнения.

«Когда дело уже подошло к обмену, мне уже сказали, что ребята там, в «Лефортово», я еще неделю был в Лабытнангах. 28 августа меня перевезли. Когда я понял уже, что что-то уже вот-вот близко, я понял, что будет обмен, я сам себе удивлялся – я был совершенно спокоен, абсолютно никакого волнения, ожидания, переживания. Я спал абсолютно спокойно. До выхода с трапа я вообще не нервничал», - отметил Сенцов.

Он добавил, что был спокоен, пока не обнялся с дочкой.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Сенцову и Кольченко за счет государства приобретут квартиры в Киеве.