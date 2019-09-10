Сенцов в мае собирался начать вторую голодовку

От этой идеи режиссер решил отказаться, чтобы не мешать переговорам, которые начинались между Киевом и Москвой.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что в мае собирался начать вторую голодовку.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов заявил на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченком пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что в тюрьме занимался спортом, как и до заключения, а после завершения голодовки у него была задача восстановиться, которую он выполнил.

"Это не секрет, просто никто не знал, кроме моего адвоката, что я уже в мае планировал начать вторую голодовку. Я к ней готовился..., хотел набрать максимальный вес...", - сказал он.

Сенцов отметил, что решил отложить запланированную голодовку из-за того, что после президентских выборов в Украине увидел некоторые сдвиги в диалоге между Киевом и Москвой.

"Я ни в коем случае не хотел мешать переговорам, которые потихоньку начинались", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Сенцов 14 мая 2018 года, находясь в незаконном заключении в колонии "Белый медведь" на Ямале, объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.