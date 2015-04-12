Кулич в шлеме: как Пасху праздновали украинские военные (фоторепортаж)

Сегодня православные и греко-католики всего мира отмечают Воскресение Христово (Пасху). Не остались в стороне от праздника и украинские военнослужащие.

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Фотокорреспонденты УНИАН посетили украинских военнослужащих в трех разных местах: на полигоне ВДВ в Житомирской области, в расположении бригады высокоаэромобильных войск под Мариуполем и на территории одной из воинских частей в Киеве.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Пасхи

"Вспомним сегодня всех, кто погиб в этой Отечественной войне - и наших солдат, и мирных соотечественников. Пусть Господь их в селениях праведных поселит, и к праведным зачислит. Но особого внимания от нас требуют живые: семьи наших героев и переселенцы, наши защитники на фронте и демобилизованные. Помогите ближнему. Приходите к ним", - подчеркнул президент.

Также украинцев с праздником поздравил и мэр Киева, Виталий Кличко. Он подчеркнул, что сегодня все мы радуемся победе света над тьмой, добра над злом, жизни над смертью.