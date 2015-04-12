Пасхальное поздравление Президента Украины

Соответствующее обращение опубликовано на сайте президента.

"Сегодня по всей Украине, во всех ее церквях и храмах, на украинском и других языках мы радушно встречаем светлый праздник Воскресения. Как писал еще апостол Павел: «Один Господь! Одна вера! Одно крещение!». А для нас это еще и одна Отчизна, ведь нас объединяют Бог и Украина.

Пасха - это победа веры над безнадежностью, спасения над безысходностью, добра над злом и торжество жизни над смертью.

Своим воскресением Христос доказал: самые большие трудности, самые тяжелые беды, которые выпадают на нашу долю, могут и будут побеждены! Это особенно важно помнить во времена тяжелых испытаний.

Читайте такжеПасхальные видеопоздравление главы УПЦ МП Онуфрия и УПЦ КП ФиларетаВспомним сегодня всех, кто погиб в этой Отечественной войне - и наших солдат, и мирных соотечественников. Пусть Господь их в селения праведные водворит, и к праведным зачислит.

Но особого внимания от нас требуют живые: семьи наших героев и переселенцы, наши защитники на фронте и демобилизованные.

Помогите ближнему. Придите к ним.

Главное сегодня - наше единство и взаимная поддержка.

Сегодня мы все должны быть как одна большая семья. У всех нас есть настоящая надежда на победу жизни над смертью.

Война обязательно закончится, потому что мы стремимся к миру, на нашей стороне Справедливость и Господь.

Поздравляю всех с Воскресением Христовым -

ХРИСТОС ВОСКРЕС!", - сказано в поздравлении.