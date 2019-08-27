Политзаключенного Бекирова отпустили из СИЗО в аннексированном Крыму

Эдема Бекирова, незаконно обвиненного в обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, отпустили под обязательство о явке в суд.

Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, незаконно обвиняемому в обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке в суд.

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

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По его словам, Бекиров провел в заключении 258 дней.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста и адвокаты не раз заявляли об ухудшении состояния его здоровья.

Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследование.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

8 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыма, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров из-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрываться от следствия, принял решение продлить ему арест до 11 октября.