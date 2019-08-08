"Суд" в Крыму продлил арест тяжелобольному активисту Бекирову

Активист опроверг заявления оккупационных служб о том, что у него в СИЗО дробное питание.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест тяжелобольному активисту Эдему Бекирову.

Как сообщается на странице общественного объединения "Крымская солидарность" в Facebook, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров из-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрыться от следствия, "суд" принял решение продлить ему арест до 11 октября.

"Я удивлен тому, что происходит со мной. Я всю жизнь был законопослушным гражданином. И то, что со мной происходит в течение последних 8 месяцев, - это кромешный ад... Чтобы вызвать фельдшера, если тебе плохо, уходит до 40 минут. Нужно стучать в дверь до такой степени, что пока придет фельдшер, можно три раза "окоченеть", - заявил Бекиров во время заседания.

Он также опроверг озвученные оккупационными службами заявления о том, что у него в СИЗО дробное питание, которое ему необходимо из-за болезни.

"Если бы я ел то, что дают в СИЗО, я давно уже умер. То, что приносит моя семья, отпущенные 30 кг, я растягиваю на месяц", - отметил активист.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста и адвокаты неоднократно заявляли об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня 2019 года подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" продлил арест Бекирову до 12 августа.

Евросуд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследования.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, которые были даны во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

23 июля адвокат заявил, что "судья" Александр Вороной направил уголовное дело в отношении Бекирова для рассмотрения по существу в "Красноперекопский районный суд Крыма", который расположен в 123 километрах от Симферополя, где удерживают активиста.

Ладин назвал такое решение абсурдным, а доводы суда несостоятельными, и заявил, что защита уже обжаловала решение. Он также отметил, что вопрос территориальной подсудности в данном случае принципиален, потому что непосредственно угрожает здоровью и жизни Бекирова.

30 июля Бекиров заявил, что объявит голодовку, если его попытаются перевести в Красноперекопск.