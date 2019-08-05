"Обращайтесь к власти, протестуйте": Филарет призвал верующих к борьбе против Епифания

Филарет призвал прихожан защитить Киевскую патриархию и его самого как патриарха.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обвинил предстоятеля ПЦУ, митрополита Епифания в том, что он вместе с чиновниками Министерства культуры Украины пытаются полностью уничтожить УПЦ Киевского патриархата и ликвидировать Киевскую патриархию.

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на странице УПЦ КП в Facebook.

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Так, 4 августа после Божественной литургии во Владимирском соборе Филарет обратился к верующим с просьбой "молитвой и всеми законными действиями защитить УПЦ КП и его самого от уничтожения, которое пытается совершить руководство ПЦУ и чиновники Минкультуры".

"Я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного богослужения. И теперь меня выбрасывают на улицу. Поэтому, я прошу вас - защитите в первую очередь Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха, в первую очередь, молитвами", - заявил Филарет.

Полученный Украиной томос, по его словам, ничего не дал, а наоборот - сделал украинскую церковь зависимой от греков.

"Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать надо и против Епифания, потому что под его руководством принимаются эти беззаконные решения о ликвидации Киевской патриархии и Киевского патриархата", - добавил Филарет.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По мнению почетного патриарха Филарета, прихожан УПЦ КП «фактически силой заставляют принадлежать к другой конфессии – Православной церкви Украины».