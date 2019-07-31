Патриарх Филарет обратился к Зеленскому и ОБСЕ из-за ликвидации УПЦ КП

В обращении к президенту Зеленскому патриарх заявляет о «рейдерской атаке на имущество УПЦ Киевского патриархата».

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщает Радио Свобода, по мнению почетного патриарха Филарета, прихожан УПЦ КП «фактически силой заставляют относиться к другой конфессии - Православной церкви Украины».

«Прошу вас силой международного авторитета помочь не допустить незаконной ликвидации нашей церкви Министерством культуры Украины», - говорится в обращении Филарета к координатору проектов ОБСЕ в Украине Генрику Вилладсену, которое датировано 30 июля.

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В обращении к президенту Зеленскому патриарх заявляет о «рейдерской атаке на имущество УПЦ Киевского патриархата», которую якобы возглавляет предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Кроме того, почетный патриарх Филарет сообщил о процессе ликвидации УПЦ КП и попросил у президента «непосредственного вмешательства и прекращения этого беспредела».

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Филарет заявил о намерении сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной православной церкви Украины, чтобы в Украине во время литургий упоминали имя киевского патриарха.

20 июня собрание духовенства и мирян, созванное по инициативе почетного патриарха Филарета, заявило о "восстановлении" Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что в связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата, который состоялся 15 декабря 2018 года в Малой Софии перед Объединительным собором, УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение любых мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным.

24 июня синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал его митрополиту Епифанию.

30 июля почетный патриарх Филарет обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата.

В свою очередь, Министерство культуры Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что УПЦ Киевского патриархата уже ликвидирована.

31 июля почетный патриарх Филарет заявил о подаче иска в суд к Министерству культуры из-за снятия с регистрации УПЦ Киевского патриархата.