Работники ГАИ спасли 30 пассажиров, потушив горящий автобус

00:50, 04 апреля 2015
Общество
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В Запорожье гаишники предотвратили трагедию, которая могла произойти в пассажирском автобусе.

ТСН

Патрульные увидели, как с него капала горелая пластмасса, говорится в сюжете ТСН.

Инспекторы остановили автобус и приказали всем немедленно выйти из него. Всего эвакуировали более 30 человек.

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Пассажиров пересадили в другой транспорт, а водитель вместе с инспекторами потушили огонь.

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