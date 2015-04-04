Работники ГАИ спасли 30 пассажиров, потушив горящий автобус
00:50, 04 апреля 2015Общество
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В Запорожье гаишники предотвратили трагедию, которая могла произойти в пассажирском автобусе.
Работники ГАИ спасли 30 пассажиров, потушив горящий автобус / ТСН
Патрульные увидели, как с него капала горелая пластмасса, говорится в сюжете ТСН.
Инспекторы остановили автобус и приказали всем немедленно выйти из него. Всего эвакуировали более 30 человек.
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Пассажиров пересадили в другой транспорт, а водитель вместе с инспекторами потушили огонь.
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