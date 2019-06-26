Оккупанты оштрафовали крымского активиста за портрет Бандеры

8 февраля ФСБ провела обыск у Олега Приходько, изъяв украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.

Подконтрольный Кремлю «Сакский районный суд» Крыма во вторник, 25 июня, оштрафовал на 2 тысячи рублей проукраинского активиста Олега Приходько, у которого ранее дома нашли портрет Степана Бандеры.

Об этом Крым.Реалии сообщил сам Приходько.

Его признали виновным по части первой статьи 20.3 кодекса России об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

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«Они очень долго думали над вердиктом. Суд начался в 4 часа дня и закончился почти в 11 вечера. 67 страниц, целый том на меня составили, что я занимаюсь пропагандой… Все это фальшь. Это все из-за того, что у меня в машине украинский и крымскотатарский флаг. И дома под беседкой развевается украинский флаг. Это все из-за этого», - сказал Приходько.

Напомним, что 8 февраля сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.

После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

Следственные действия ему пояснили тем, что накануне неизвестные разрушили памятник советским солдатам в парке города Саки. Однако Приходько отрицает свою причастность.

Он связывает допросы со своей проукраинской позицией и с тем, что ранее представлял в Сакском районе украинскую политическую партию «Свобода».

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.