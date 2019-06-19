Оккупанты устроили новую "облаву" на крымских татар: Меджлис призывает мир усилить санкции против РФ

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров призывает ООН, ЕС, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, ведущие страны, Украину усилить санкционное, экономическое, дипломатическое, политическое и военное давление на РФ с целью понудить к деоккупации Крыма и полного восстановления территориальной целостности Украины.

Оккупанты в Крыму с утра проводят обыски в доме крымского татарина Аксеита Джанджакова и в доме его матери.

Как сообщает в Facebook гражданская инициатива «Крымская солидарность», в населенном пункте Сары-Су (Белогорской район) по улице Чадыр Кермен идут следственные мероприятия по двум адресам.

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«В доме Джанджакова Аксеита обыск закончился. Со слов родных, сообщивших об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек. На данный момент следственные мероприятия проходят в доме матери Джанджакова Аксеита, там проживает пожилая бабушка - Сеттарова Ребия (около 90 лет)», - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров на своей страничке в Facebook пишет: «Сегодня опять в Крыму облавы». Звучит так привычно и обыденно, как «жизнь продолжается».

Он отмечает, что репрессии в отношении крымских татар не прекращаются. «Карательный аппарат в РФ работает как отлаженный механизм. Пока одним предъявляют обвинения и арестовывают, других уже судят, объявляют приговоры и отправляют «по этапу» на огромные сроки», - добавил Умеров.

Заместитель председателя Меджлиса напомнил, что вчера группа крымских татар из пяти человек приговорена за несовершенные преступления на тюремные сроки от 12 до 17 лет. Сегодня в Крыму опять облавы и обыски...

«Россия, захватившая часть Украины в результате военного вторжения, террористических действий и установив в Крыму де-факто российскую власть, полностью игнорирует все решения любых международных организаций (в том числе ООН и суд ООН в Гааге). Призываю, всех от кого это зависит, (ООН, ЕС, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, ведущие страны, Украину) усилить санкционное, экономическое, дипломатическое, политическое и военное давление на РФ с целью понудить к деоккупации Крыма и полного восстановления территориальной целостности Украины», - подчеркнул он.