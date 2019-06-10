Экологическая катастрофа на Виннитчине: что известно о загрязнении реки Рось ядовитыми химикатами (видео)

ГСЧС не рекомендует купаться, ловить рыбу и выпаивать скот в акватории Росе.

В селе Збаржевка на Виннитчине произошла авария - в реку Рось попали опасные вещества. Автомобиль, который перевозил тонну инсектицида "Нурали B", перевернулся в приток реки.

Гербициды похитили из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

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Течение реки разнесло химикат в направлении Киевщины. Инсектицид "Нурали В" чрезвычайно вреден для людей и животных. В реке уже погибла рыба и остальные живых организмов.

ГСЧС не рекомендует купаться, ловить рыбу и выпаивать скот в акватории Росе. Жителям Белой Церкви и Умани временно отключили водоснабжение.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту загрязнения водоема. Еще два уголовных дела открыли за кражу химикатов, преступников до сих пор разыскивают.

До недавнего времени река Рось была одной из чистейших в Украине.

Как сообщал УНИАН, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошло ДТП, в результате которого автомобиль с химикатами упал в реку Рось, которая протекает несколькими областями, в частности, Киевской.