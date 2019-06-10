Загрязнение реки Рось химикатами: Белоцерковскую НФС отключили, водоснабжение города остановлено

Водоснабжение города Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на трое суток.

Работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции временно прекращена в связи с попаданием химикатов в реку Рось. Станция обеспечивает водой город Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).

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Как сообщается на сайте ГСЧС, по Состоянию на 7 часов 10 июня водоснабжение г. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось. Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпаивания скота в акватории р. Рось.

Как сообщал УНИАН, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошло ДТП, в результате которого автомобиль с химикатами упал в реку Рось, которая протекает через несколько областей, в частности, Киевскую.

В приток попала тонна инсектицида "Нурали B". Химикат отнесло течением в Киевскую область.