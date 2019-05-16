"Киркорова в президенты": Лорак отличилась странным заявлением про Евровидение

Артистка заявила, что Киркоров является одним из самых преданных фанатов Евровидения, и поэтому заслуживает того, чтобы быть "президентом" этого конкурса.

Певица Ани Лорак, которая представляла Украину на конкурсе Евровидение в 2008 году и заняла там второе место, прокомментировала музыкальное соревнование. Она высказалась по поводу выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении-2019 и добавила, что с помощью Филиппа Киркорова артист сможет выступить достойно.

При этом Киркоров, который на Евровидении-2019 продюсирует номер Сергея Лазарева, в свое время помогал и Лорак с организацией выступления на конкурсе. Певица высказала мнение, что Киркорова пора сделать "президентом Евровидения", пишет "Собеседник".

"Для меня участие в Евровидении - знаковое. Я туда поехала, как и Сергей Лазарев, уже имея за плечами большой опыт выступлений. Я завоевала второе место. Но это серебро для меня дороже золота. А Киркоров сыграл одну из величайший ролей в моей жизни и На евровидении впервые меня назвал дивой", - рассказала Лорак.

Артистка добавила, что Киркоров является одним из самых преданных фанатов Евровидения, и поэтому заслуживает того, чтобы быть "президентом" этого конкурса.

Как сообщал УНИАН, ранее сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев.