В РФ хотят провести экспертизу захваченных на Азове украинских кораблей

Адвокаты захваченных украинских моряков возражают против проведения экспертизы.

В Российской Федерации намерены провести техническую экспертизу боевых модулей украинских кораблей "Бердянск" и "Никополь", захваченных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"По делу военнопленных украинских моряков следственные действия продолжаются практически ежедневно, в том числе, между праздничными днями. 6, 7, 8 мая тоже не исключение. Всех военнопленных и их адвокатов следствие уже ознакомило с постановлениями о назначении технической экспертизы боевых модулей МБАК "Бердянск" и Никополь", - сообщил Полозов.

Также он подчеркнул, что с конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы.

"Эта экспертиза – своего рода "ноу-хау" российского следствия. Фактически, от экспертов требуется давать юридическую оценку представленным следствием доказательствам, хотя это является прерогативой суда", - заявил Полозов.

При этом он отметил, что "все адвокаты нашей команды заявляют возражения на проведение данной экспертизы".

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 военнослужащих ВМС ВСУ. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", позже раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения украинских моряков и трех судов. В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске содержится требование немедленно вернуть украинских моряков на Родину.

23 апреля 2019 года в Гааге состоялись консультации по иску.

10-11 мая Международный трибунал ООН по морскому праву проведет публичные слушания по иску Украины к Российской Федерации с требованием освобождения украинских моряков.