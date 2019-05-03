Жителям ОРДЛО после получения паспорта РФ не будут платить российскую пенсию – МинВОТ

Сейчас нардепы готовят законопроект о реакции государства на принятие отдельными гражданами гражданства страны-агрессора, отметили в МинВОТ.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда Российской Федерации, страховую пенсию по возрасту смогут получить только те граждане РФ, которые зарегистрированы или прописаны на территории России. Поэтому люди, которые получат паспорта в ОРДЛО, не будут получать российские пенсии, пока не переедут и не зарегистрируются на территории РФ.

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Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак, передает «Прямой».

"Наше ведомство не контролирует людей, это не входит в наши функции. Но я думаю, что реакция будет. И будет реакция скорее всего Верховной Рады. Насколько мне известно, сейчас уже готовят законопроект об, условно говоря, реакции государства на принятие отдельными гражданами гражданства страны-агрессора", - сказал Гримчак.

Что касается тех, кто собирается, получив российский паспорт, получать российские пенсии, Гримчак отметил, что есть разъяснения Пенсионного фонда РФ. В связи с этим, страховую пенсию по возрасту смогут получить только те граждане РФ, которые зарегистрированы или прописаны на территории России.

"Поэтому все люди, которые будут ездить и получать паспорта, получать пенсии не будут до того момента, пока они не переедут и зарегистрируются на территории РФ", - добавил Гримчак.