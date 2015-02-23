Мининформполитики призывает украинцев вступать в "информационные войска"

Министерство информационной политики открыло сайт штаба Информационных войск (i-army.org) и призывает всех небезразличных принять участие в информационной борьбе против России.

“Как вы знаете, войну России против Украины называют гибридной. Все потому, что война настоящая, а информация о ней лживая. Против нас открыто много фронтов, и один из особенно важных — информационный.

За год нам удалось создать мощную боевую армию, которая мужественно защищает нас на территории Донбасса. А теперь пришло время дать отпор российским оккупантам и на информационном фронте”, - отмечается на сайте.

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Каждый украинец с доступом в Интернет может сделать свой вклад в информационную борьбу. Для этого необходимо: вступить в ряды информационных войск; тщательно выполнять полученные задания и ежедневно уделять время информационной борьбе.

В сообщении отмечается, что цель Информационных войск - доносить правду.