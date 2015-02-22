В Мининформполитики обещают уже весной представить концепцию информационной безопасности Украины

Украина не готовилась к информационной войне с Россией, поэтому на сегодня основной задачей является разработка Концепции информационной безопасности, которая уже в мае будет предложена на рассмотрение обществу и депутатам Верховной Рады.

Об этом заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець сегодня на брифинге во Львове, передает корреспондент УНИАН.

Министр подчеркнул, что до конца 2015 года такая концепция должна быть утверждена в виде закона или доктрины.

По его мнению, ”если бы в нашей стране приняли такую концепцию хотя бы 20 лет назад, мы бы не проиграли информационную войну на востоке и в Крыму”.

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«Не понятно, как Украина прожила без концепции информационной безопасности. И именно ее отсутствие привело к тому, что мобильная связь и частотные ресурсы принадлежат частным компаниям. И, очевидно, это угрожает национальной безопасности. Отсутствие такой концепции позволило годы в Крыму вещать всем российским телеканалам, которые распространяли свою пропаганду на население», - отметил Стець.

Выступая на форуме общественности «Украина в условиях необъявленной войны с Россией» министр озвучил первоочередные задачи министерства. Среди них - разработка Концепции информационной безопасности государства, контрпропаганда информационной войне, которую ведет Россия против Украины, и формирование информационной политики по внедрению реформ.

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22 февраля, во Львовском национальном университете имени Ивана Франко состоялся Общественный форум «Украина в условиях необъявленной войны». К работе Форума присоединились руководители Львовской области, народные депутаты Украины, представители научных кругов, общественные деятели и представители средств массовой информации.

Во время Форума состоялось обсуждение ряда важных тем, в частности: «Информационная политика и безопасность в условиях войны», «Культура как средство защиты от российской агрессии» и «Национальная идентификация украинцев в условиях войны».