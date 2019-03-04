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Грузию на Евровидении представит призер украинского "Голоса страны"

16:05, 04 марта 2019
Общество
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Национальный отбор в Грузии в этом году проходил по формату шоу Idol / официальный сайт "Евровидения"

Певец Ото Немсадзе, который занял второе место в третьем сезоне украинского талант-шоу "Голос страны",  победил в грузинском национальном отборе на Евровидение. Музыкант представит Грузию с песней Sul tsin iare, название которой переводится с грузинского языка как "Вперед".

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения".

Уточняется, что национальный отбор в Грузии в этом году проходил по формату шоу Idol. Участие в нем принимали 10 артистов. Окончательное решение о том, кто поедет в Тель-Авив представлять страну, принималось исключительно голосованием зрителей.

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Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие».

Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

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Теги: #Евровидение#Грузия