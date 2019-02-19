Международная компания создаст на базе "Паркового" мощный культурный хаб

Для управления комплексом будет привлечена международная компания.

После решения суда об отмене ареста имущества киевский КВЦ «Парковый» сменил владельца. Новые инвесторы планируют создание на его базе всеукраинского культурного хаба европейского уровня под управлением международной компании.

Бизнесмен и депутат Максим Ефимов заявил, что близкие к нему структуры инвестировали в КВЦ «Парковый» с целью создания культурного хаба европейского уровня. Для управления комплексом будет привлечена международная компания.

Максим Ефимов заявляет, что не скрывал интереса к этому объекту и изучал его инвестиционную привлекательность. «Считаю, что «Парковый» вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня. Это моя цель. Уверен, что при грамотном управлении «Парковый» может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления в бюджет столицы и работать на имидж Украины», - заявил Максим Ефимов. Теперь он планирует передать управление комплексом международной компании.

Бенефициаром данного бизнеса выступила мать бизнесмена, Любовь Ефимова. А операционную деятельность по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией. Ефимов заявил, что как народный депутат не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому доверяет управление другим лицам.

Сейчас инвесторы проводят переговоры с потенциальными международными партнерами, обещают, что в ближайшее время будет представлена концепция развития «Паркового» как уникального для Украины конгрессно-выставочного центра.