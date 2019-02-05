Украинскому консулу не разрешат увидеться с политзаключенным Грибом до оглашения приговора - Денисова

Ранее омбудсмен заявляла, что Гриб находится на грани жизни и смерти и требует немедленной операции на сердце.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что украинскому консулу не разрешат в России увидеться с 20-летним украинским политзаключенным Павлом Грибом до оглашения ему приговора.

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Об этом украинский омбудсмен сообщила во время общения с журналистами, которое транслировалось на телеканале "112-Украина".

Она рассказала, что 4 февраля получила от советника президента РФ, председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова информацию о проведенном обследовании Гриба.

"И сейчас якобы российские врачи уверяют, что его состояние удовлетворительное, но мы знаем, что было перенесено судебное заседание в отношении Павла на 18 февраля, и я обратилась ко всем представителям дипломатических миссий, расположенных в городе Ростов-на-Дону, для того, чтобы они попали на суд и увидели, как выглядит и какое состояние у Павла Гриба", - отметила Денисова.

"Я знаю, что суд отказал в свидании матери Павла, к сожалению, и ...якобы не отказали, но предоставят консулу возможность встретиться с Павлом только после приговора", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что это не предусмотрено консульской конвенцией, которая действует между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО.

22 декабря 2018 года адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и требует немедленной операции на сердце.