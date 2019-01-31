Политзаключенный Павел Гриб умрет, если срочно не сделать операцию - отец

У похищенного Россией на территории Беларуси украинца Павла Гриба врачи нашли симптомы болезни Альцгеймера.

Украинцу Павлу Грибу, которого судят в России за якобы подстрекательство школьницы к теракту, срочно необходима сложная операция, его состояние здоровья резко ухудшилось.

Также у Павла появились симптомы других заболеваний, сообщил его отец Игорь Гриб изданию Настоящее Время.

Читайте такжеРФ не пустила консула к политзаключенному Грибу, который срочно нуждается в медпомощи

"На этих анализах, которые сделаны российскими медиками, украинский профессор Василий Притуло, который Павла лечит с самого детства, сделал медицинское заключение относительно прогрессирования болезни Павла. У Павла сейчас появились новые болезни, [такие] как начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то невропатолог сказал, что у него есть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был шокирован состоянием его здоровья", - рассказал отец политзаключенного.

Игорь Гриб напомнил, что в 2017 году перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.

"Более чем полтора года он находится за решеткой. Там, где его били, где над ним возмущались, там где постоянное психологическое давление, нечеловеческие условия. А я хочу всем напомнить, что он инвалид с детства. Если сейчас срочно не сделать операцию, он просто умрет", – сказал Игорь Гриб.

Видео: currenttime.tv

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, на тот момент член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

Читайте также"Били по ногам и в живот, снимали это на видео": Павел Гриб рассказал, как его задерживали в Беларуси

7 сентября 2017 года стало известно, что Гриба удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались разрешить украинским врачам на посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября 2018 года на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменила показания в пользу Гриба. Подруга Ершовой частично отказалась от своих прежних показаний и заявила, что Гриб не обсуждал с Ершовой план теракта, и политика не была основной темой их разговоров.

12 декабря 2018 Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости обследования Гриба. Заседание суда было перенесено на 21 декабря 2018 года, а обследование так и не было проведено.