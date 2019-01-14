К поджогу помещения союза венгров в Ужгороде причастен пророссийский немецкий журналист

Первое судебное заседание по делу поджога венгерского центра в Ужгороде началось в польском Кракове.

Гражданин Польши Михал Прокопович, которого обвиняют в причастности к поджогу дома союза венгров в Ужгороде, заявил во время заседания суда, что получил указания по нападению от немецкого журналиста, который работал консультантом депутата немецкого парламента от ультраправой "Альтернативы для Германии".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Все действия были осуществлены в соответствии с четкими инструкциями Мануэля Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную рознь, а скомпрометировать "украинских бандеровцев", - заявил Михал Прокопович.

Также подозреваемый заявил, что передавал инструкции другим поджигателям при помощи мессенджеров.

Первое судебное заседание по делу о поджоге венгерского центра в Ужгороде началось в польском Кракове.

"Радио Свобода" также пишет, что на прошлой неделе в переписке в российской социальной сети "ВКонтакте" Оксенрайтер категорически отрицал свою причастность к поджогу Венгерского культурного центра, назвав эту версию "чушью". При этом среди его друзей в социальной сети оказался один из поджигателей, Томаш Рафал Шимковяк (его страница сейчас удалена). "После вопроса о том, знаком ли Оксенрайтер с кем-то из граждан Польши, обвиняемых в поджоге, он закрыл доступ к своему профилю для пользователей, которые не являются его друзьями", - пишет издание.

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"Радио Свобода" также отмечает, что Мануэль Оксенрайтер известен как регулярный "разоблачитель злодеяний" "украинской фашистской хунты" в эфирах российских телевизионных "Первого канала" и RT, друг российского политолога, лидера так называемого "Международного евразийского движения" и идеолога "евразийской цивилизации" с центром в России Александра Дугина, "наблюдатель от Германии" на "выборах", которые устраивали группировки "ДНР" и "ЛНР", и частый гость в оккупированном Россией Крыму, куда он ездит, нарушая законодательство Украины.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Польши передала в суд материалы дела в отношении трех граждан, которые в начале февраля 2018 года организовали и совершили поджог дома союза венгров в Ужгороде. Среди подозреваемых трое поляков, которые были задержаны сразу после инцидента.

По данным следствия, за поджог исполнители получили по тысяче злотых от заказчика - немецкого журналиста, который, вероятно, действовал по указанию спецслужб России.

Поджог Венгерского культурного центра в Ужгороде был совершен 4 февраля 2018 года. Этот поджог еще больше осложнил отношения Киева и Будапешта, которые и без того стали крайне напряженными после принятия Украиной осенью 2017 года поправок к закону "Об образовании" относительно языка школьного образования. (27 февраля 2018 года это же здание подожгли второй раз, уже другие нападающие).

Согласно материалам дела, заказчик поджога - "немецкий журналист", имя которого до сих пор не называли.