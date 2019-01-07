В Польше будут судить трех человек, причастных к поджогу общества венгров в Ужгороде
Прокуратура Польши передала в суд материалы дела в отношении трех граждан, которые в начале февраля 2018 года организовали и совершили поджог дома союза венгров в Ужгороде.
Злоумышленникам предъявлены обвинения в терроризме, сообщает Громадське со ссылкой на TVP.info.
По данным следствия, за поджог исполнители получили по тысяче злотых от заказчика - немецкого журналиста, который, вероятно, действовал по указанию спецслужб России.
"Это была провокация, которая должна привести к ухудшению украинско-венгерских отношений", - заявил офицер Агентства внутренней безопасности, который вел дело.
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Главным подозреваемым по делу является 28-летний Михал П., который является специалистом в сфере безопасности.
Издание отмечает, что он связан с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana, лидер которой Мариуш П. уже третий год находится в следственном изоляторе по подозрению в сотрудничестве с разведками РФ и Китая.
Следователи считают, что Михал П. завербовал двух других поляков - Адриана М. и Томаша Ш., дав им деньги на покупку смеси для взрывчатки, а также другие необходимые материалы. Злоумышленники должны были записать на видео поджог и переслать ему, что должно было означать выполнение задачи. Главный подозреваемый отказался признать вину.
Исполнители отправились в Украину 3 февраля через польско-словацкую границу, оставив свои телефоны дома и взяв в Ужгорода те, что получили от Михала, говорится в материале.
Напомним, в ночь на 27 февраля 2018 года в Ужгороде произошел поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал.