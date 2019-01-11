Детские пособия в 2019 году: виды и размер выплат

В 2019 году повысятся суммы выплат на детей, которые находятся под опекой, а также для одиноких матерей.

В 2019 году размер выплаты при рождении ребенка остался на прежнем уровне, установленном 1 июля 2014 года. 41280 грн. - это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка. Данная сумма не зависит от количества детей в семье и выплачивается в течение 3-х лет. В госбюджете страны заложены необходимые средства для выплаты «детских» своевременно и в полном объеме. Никаких радикальных изменений касательно выплаты за рождение ребенка в Украине 2019 не будет.

В большинстве случаев социальные выплаты на ребенка зависят от прожиточного минимума, который с 2019 составляет:

с 1 января – 1853 гривны;

с 1 июля – 1936 гривен;

с 1 декабря – 2027 гривен.

Что касается детей до 6 лет, то показатель равен:

с 1 января – 1626 гривен;

с 1 июля – 1699 гривен;

с 1 декабря – 1779 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум установлен на уровне:

с 1 января – 2027 гривен;

с 1 июля – 2118 гривен;

с 1 декабря – 2218 гривен.

Для трудоспособных лиц в 2019 году установлен такой прожиточный минимум:

с 1 января – 1921 гривен;

с 1 июля – 2007 гривен;

с 1 декабря – 2102 гривен.

В 2019 году увеличатся и соответствующие социальные выплаты, к примеру, пособие по беременности возрастет до 2207 грн., а выплаты матерям-одиночкам с детьми до 6 лет – до 1779 грн. Если возраст ребенка от 6 до 18 лет, то пособие составит 2218 грн.

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Помощь при рождении ребенка останется неизменной и составит 41280 грн. Но к ней добавят пакет малыша, в который входят одежда, пеленка, игрушки на 5 тысяч грн.

Пособие по беременности и родам 2019

Процедура назначения и выплаты социального пособия в связи с беременностью и родами производится в соответствии с разделом 2 ЗУ «О государственной помощи семьям с детьми». Право на финансовую помощь имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия (при условии увольнения с работы не ранее чем за 6 месяцев до приобретения права на получение пособия)

предприниматели, которые не платят страховые взносы в Фонд социального страхования

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки ВУЗов и ПТУ

женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, Госпогранслужба, полиция и т.д.)

безработные, зарегистрированные в центре занятости

неработающие женщины (домохозяйки)

Дородовые и послеродовые выплаты назначаются роженицам, если обращение за ними последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплаты производятся в полном размере единовременно, т.е. за весь период отпуска, длительность которого составляет 126 или 140 календарных дней (в зависимости от протекания родов и количества новорожденных). Женщинам, отнесенным к 1-4 категории лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, помощь выплачивается за 180 к.д.

Согласно законодательства пособие предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины (зарплата, денежное обеспечение, стипендия, пособие по безработице и т.д.), а неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным в качестве предпринимателя, — в размере 25% размера прожиточного минимума для трудоспособного населения страны.

Таким образом, размер помощи по беременности и родам в 2019 году составит:

за 126 к.д.: с 1 января — 2017 грн., с 1 мая — 2107 грн., с 1 декабря — 2207 грн.

за 140 к.д.: с 1 января — 2241 грн., с 1 мая — 2341 грн., с 1 декабря — 2452 грн.

за 180 к.д.: с 1 января — 2881 грн., с 1 мая — 3010 грн., с 1 декабря — 3153 грн.

Пособие по рождению ребенка 2019

В 2019 году в Украине может произойти увеличение размера помощи при рождении ребенка (в ВРУ находится несколько законопроектов о повышении суммы выплаты на первого, второго и третьего ребенка). На сегодняшний день денежная поддержка от государства предоставляется родителям, обратившимся в управление социальной защиты населения (УСЗН) в рамках установленного законом срока (1 год с момента рождения ребенка).

Общий размер декретных выплат составляет 41 280 гривен. Однако получить всю сумму денежного пособия по рождению у родителей сразу не получится, поскольку детские выплачиваются в два этапа. Первый – единоразовая помощь (10 320 гривен) зачисляется на банковский счет матери или отца спустя 1-2 месяца после оформления пособия. Второй этап — оставшаяся сумма (30 960 гривен) выплачивается равными частями (860 грн.) в течение трех лет.

Как оформить помощь после рождения ребенка

Для получения пособия на протяжении года после рождения ребенка в Управление соцзащиты следует предоставить следующие документы:

оригинал и копии паспорта, заявление;

оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или копия решения суда об усыновлении;

банковские реквизиты для перечисления выплат.

Напомним, с 1 января в стране заработает услуга “муниципальной няни”. Новинкой смогут воспользоваться семьи с детьми до 3-х лет и только в том случае, если оба родителя выходят на работу.

Пособие одиноким матерям

Предоставление денежного пособия на детей матерей одиночек регламентировано Постановлением КМУ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми». Сумма выплат в 2019 году увеличена не была и, как и прежде, составляет разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев. Максимальный размер помощи матерям-одиночкам:

Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов назначается ребенку возрастом до 18 лет. Алименты от государства предоставляются в размере, равном разнице между 50% ПМ для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. Таким образом, максимальная сумма денежной помощи ребенку, если отец (мать) не платит алименты, в 2019 году составляет:

детям до 6 лет: с 01.01.19 — 813 гривен, с 01.05.19 — 849,5 гривен, с 01.12.19 — 889,5 гривен

детям 6-18 лет: с 01.01.19 — 1013 гривен, с 01.05.19 — 1059 гривен, с 01.12.19 — 1109 гривен

Пособие на детей-инвалидов 2019

Право детей-инвалидов на получение денежного пособия регламентировано Законом Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам». Размер финансовой помощи устанавливается в процентном соотношении от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Сумма выплаты на ребенка-инвалида в Украине в 2019:

Пособие по опеке и попечительству

В соответствии с законом, дети, которые вследствие смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни родителей или по другим причинам остались без родительского попечения и получили статус ребенка-сироты либо ребенка, лишенного родительской опеки, имеют право на государственное пособие. Денежная помощь назначается и выплачивается официальным опекунам или попечителям ребенка.

Сумма пособия по опеке и попечительству в 2019 году составляет 2 прожиточных минимума:

для детей до 6 лет: с 01.01.19 — 3252 грн., с 01.05.19 — 3398 грн., с 01.12.19 — 3558 грн.

для детей 6-18 лет: с 01.01.19 — 4054 грн., с 01.05.19 — 4236 грн., с 01.12.19 — 4436 грн.

Обратите внимание, что при получении на ребенка пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи (кроме соцпомощи на детей-инвалидов), размер пособия на ребенка, над которым установлена опека или попечительство, определяется как разница между двумя ПМ и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи.

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Пенсия по потере кормильца 2019

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на условиях, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом размер пенсии по потере кормильца зависит от страхового стажа и заработка умершего кормильца.

Если у умершего кормильца не было необходимого страхового стажа для назначения пенсии в связи с потерей кормильца, его детям может быть назначена государственная социальная помощь. Деньги выплачиваются ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия. Студентам помощь по потере кормильца предоставляется до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Сумма государственной социальной помощи по потере кормильца в 2019 году устанавливается исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: на одного ребенка умершего кормильца — 100 процентов, на двух — 120 процентов, на трех и более детей — 150 процентов:

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С 2019 года семьи с тяжелобольными детьми будут получать новое пособие

Кроме того с 1 января 2019 года в Украине появился новый вид помощи для семей с больными детьми. В новом законе указан перечень заболеваний, в связи с которыми родители могут получить финансовую поддержку до оформления инвалидности ребенка.

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми».

На помощь государства теперь могут рассчитывать семьи, которые ухаживают за ребенком, у которого диагностированы тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени.

Кроме того, помощь могут оформить родители детей, получивших тяжелую травму, которым требуется трансплантация органа или паллиативная помощь.

Во всех случаях пособие могут оформить семьи, которые не получают помощь по инвалидности ребенка.

Для оформления пособия в отделение социальной защиты населения, предоставив:

заявление о назначении помощи установленного образца;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

для опекунов и усыновителей также потребуется документ, подтверждающий их полномочия;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о заболевании ребенка.

Помощь начисляется ежемесячно в размере одного прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность. С 1 декабря 2018 года она составляет 1638 грн.