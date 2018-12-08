Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, набор пакета будет пересматриваться с учетом пожеланий родителей.

До конца года «Пакеты малыша» получат не менее 100 тысяч украинок.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Главная идея заключается в том, чтобы поддержать рождаемость в Украине. Украинцев должно становиться больше. Но для этого должны создать надлежащие условия - поддержку материнства, которая с первых часов очень полезна. Будем развивать эти инициативы в дальнейшем", - сказал Гройсман.

По его словам, до конца года «Пакеты малыша» получат не менее 100 тыс. украинок, а набор пакета будет пересматриваться с учетом пожеланий родителей.

Глава правительства также обратился к местным органам власти с просьбой координировать работу и обеспечить выполнение инициативы на местах.

Гройсман напомнил, что с января 2019 года стартует программа государственной поддержки семей с детьми «Муниципальная няня», согласно которой государство будет возмещать родителям часть средств на оплату труда нянь.

"Таким образом, родители смогут работать и иметь услугу по уходу за ребенком, а няни - официальное трудоустройство", - говорится в сообщении.

«Пакет малыша» - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства по уходу, детская косметика и одежда.

С сентября текущего года «Пакеты малыша» получили уже 71 тыс. 870 детей, что составляет почти 99% от общего количества рожденных в этот период. В Киеве пакеты получили более 6,6 тыс. детей.