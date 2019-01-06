Епифаний призвал молиться за пленных и справедливый мир в Украине

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заметил, что украинский народ уже пять лет страдает от войны.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал вселенского патриарха Варфоломея и все поместные православные церкви молиться за мир в Украине и за тех, кого удерживают в плену или незаконном заключении.

Об этом Епифаний сказал во время выступления в соборе святого Георгия в Стамбуле после церемонии вручения ему вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

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«Вместе с молитвами благодарности мы также сегодня возносим к Богу просьбу о нашем украинском народе, который уже пять лет страдает от войны, принесенной извне в наш мирный дом. Мы просим Ваше Святейшество (вселенского патриарха Варфоломея - УНИАН), всю мать-церковь и все поместные церкви молиться за справедливый мир для Украины и верим, что, как Бог услышал наши общие искренние молитвы о мире и единстве для нашей церкви, и выполнил то, о чем мы просили, так Господь услышит эти молитвы и даст государству нашему мир и единство, а украинскому народу - благополучие и процветание», - отметил он.

«Особенно мы просим Божьего покровительства для тех, кто за свою любовь к Украине сейчас терпит плен, несправедливое заключение или преследования, страдает от войны и порабощения», - добавил митрополит Киевский и всей Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.

В документе также изложены основные принципы функционирования ПЦУ.

Сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.