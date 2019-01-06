В Стамбуле продолжается торжественное богослужение перед вручением Украине томоса об автокефалии ПЦУ (видео)

В торжественном богослужении принимает участие президент Украины Петр Порошенко.

В соборе святого Георгия в Стамбуле, который является резиденцией Константинопольского патриарха, проходит торжественное богослужение перед вручением патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Прямую трансляцию церемонии ведут ряд украинских информационных телеканалов.

В торжественном богослужении принимает участие также президент Украины Петр Порошенко.

В патриаршем храме совместно служат вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель единой поместной Православной церкви Украины Епифаний.

«Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отправляют божественную литургию по случаю Богоявления и дарения томоса об автокефалии», - говорится в сообщении Константинопольского патриархата в Twitter.

Ожидается, что после завершения службы состоится торжественное вручение томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю Епифанию.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В томосе говорится о том, что Вселенский патриархат признает в границах политически сформированной территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.

В документе также изложены основы функционирования ПЦУ.