В Днепропетровской области суд продлил арест бразильцу Лусварги, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе

Лусварги будет находиться под стражей до 28 января 2019 года.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил до 28 января 2019 года срок содержания под стражей бразильца Рафаэля Лусварги, который обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях.

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Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было принято сегодня, 20 ноября. «В судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлено действие меры пресечения в виде ареста на 60 суток, а именно до 28 января 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее судебное заседание по данному делу состоится 15 января в 13:00 в связи с невозможностью прибытия переводчика в суд в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая националисты поймали бразильца Лусварги, который, по данным СМИ, проживал в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП), и отвели в СБУ.

По данным спецслужбы, в октябре 2016 года иностранец был задержан за участие в боевых действиях на стороне «ДНР». В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст. 260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-й мотострелковый батальон «Викинг»» террористической организации «ДНР». В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был приговорен Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусварги была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство в отношении Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

7 мая 2018 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

30 октября Лусварги отказался от услуг адвоката Валентина Рыбина и попросил предоставить ему государственного защитника.