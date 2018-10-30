Бразильца Лусварги, воевавшего на стороне боевиков "ДНР", будет защищать государственный адвокат

На следующем заседании суда по рассмотрению дела Рафаэля Лусварги его будет защищать государственный адвокат.

Бразилец Рафаэль Лусварги, который обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, отказался от услуг адвоката Валентина Рыбина.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отметила руководитель пресс-службы прокуратуры Надежда Максимец, сегодня в очередной раз было сорвано заседание Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, где слушается дело Лусварги, который воевал на стороне боевиков «ДНР».

На сегодняшнее заседание, во время которого планировали рассмотреть обвинительный акт, уже в третий раз не явился адвокат Рыбин, в очередной раз не предоставив никакого подтверждения причин неявки.

В связи с этим прокурор по делу обратился в суд с требованием инициировать перед уполномоченными законом органами вопрос о привлечении Рыбина к ответственности за систематические неявки без уважительных причин.

Кроме того, Максимец сообщила, что во время заседания обвиняемый Лусварги подал ходатайство об отказе от услуг Рыбина и попросил предоставить ему государственного защитника.

Суд удовлетворил это ходатайство, а следовательно, на следующем заседании, которое должно начаться в 13.00 8 ноября, интересы Лусварги будет представлять уже государственный адвокат.

Адвокат Рыбин известен тем, что в основном представляет интересы лиц, подозреваемых в сотрудничестве с РФ против Украины. В частности, он представлял интересы руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, а также российского диверсанта Александра Александрова.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая националисты поймали бразильца Лусварги, который, по данным СМИ, проживал в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП), и отвели в СБУ.

По данным спецслужбы, в октябре 2016 года иностранец был задержан за участие в боевых действиях на стороне «ДНР».

В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 УК. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-й мотострелковый батальон «Викинг»» террористической организации «ДНР».

25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусварги была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство в отношении Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

7 мая 2018 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.